Il Grifone Roma pareggia anche contro l'Atletico Acilia

Termina con un pareggio, per uno a uno, la sfida fra Atletico Acilia e Grifone Roma VIII, valevole per la quarta giornata del girone C del campionato Promozione.

La partita

La partita fra i padroni di casa dell'Atletico Acilia contro il Grifone vede gli ospiti partire meglio ma a chiudere in vantaggio il primo tempo è l'Acilia. Sul risultato di zero a zero, l'occasione per andare avanti ce l'ha il Grifone con un calcio di rigore. Dal dischetto va Tajarol che però colpisce la traversa. Scampato il pericolo l'Acilia passa in vantaggio con Catanzaro, bravo a sfruttare un errore del portiere ospite. Nella ripresa cresce la pressione del Grifone che trova il meritato pareggio sugli sviluppi di un corner. Sul secondo palo arriva Sola che batte il portiere. L'Acilia sfiora la vittoria sempre con Catanzaro che con un tiro-cross sorprende Sorcini e coglie il palo.

La classifica

Per il Grifone si tratta del quarto pareggio in quattro partite e quindi sono quattro i punti in classifica. L'Atletico Acilia resta un punto sopra il Grifone, con cinque punti.