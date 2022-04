Grifone Roma VIII-Ostiantica 4-1: Bottoni decisivo con una tripletta

Il Grifone batte per quattro a uno in casa l'Ostiantica nella 23esima giornata del Girone C. Protagonista di giornata Bottoni autore di una tripletta.

La partita

Il Grifone sblocca subito la paritta al 15esimo. Bottoni con un gran sinistro su schema da calcio di punizione, ma il suo tiro è ben respinto. Sul prosieguo dell'azione il pallone è messo in mezzo per Tiravia che da pochi passi sblocca il match. Bottoni prende le misure: prima il suo mancino da fuori area termina alto, dopo trova la rete del raddoppio direttamente su calcio di punizione. Ad inizio ripresa accorcia le distanze l'Ostiantica con un bel tiro a giro di Franci. Bottoni ha il piede caldo e colpisce la traversa direttamente su punizione. Sussulto degli ospiti ma Fabiani da pochi passi non trova il guizzo vincente. Allora nel recupero in contropiede il Grifone trova il tris con Bottoni che da zero metri spinge in rete un assist al bacio di Coccia. Prima del triplisce fischio però c'è spazio per la tripletta di Bottoni. Il numero 11 del Grifone salta due avversari in dribbling e poi col suo mancino trafigge il portiere.

La classifica

Il Grifone sale a quota 37 punti con questo successo. Ostiantica fermo a 23.