Grifone-Morandi 5-0: Pokerissimo per Mancini e compagni

Il Grifone batte dilagando nella ripresa il Morandi con un nettissimo cinque a zero nella diciassettesima giornata del Girone C del campionato Promozione.

La partita

La prima occasione della partita è del Morandi, ma il portiere del Grifone Massetti è perfetto a chiudere la porta. Il Grifone risponde passando in vantaggio con un destro formidabile di Mancini, che riceve da fuori area, si gira e dalla distanza batte il portiere. Nella ripresa l'attaccante del Grifone raddoppia. Sugli sviluppi di calcio d'angolo Mancini è il più lesto di tutti a spingere in rete un pallone vagante in area di rigore. Il Morandi poi resta in 10 per l'espulsione del capitano, Massa. Coccia trova il tre a zero mettendo in rete una corta respinta del portiere ospite. Da centrocampo Achilli calcia e colpisce una clamorosa traversa e il Morandi non trova la rete. Il poker del Grifone lo firma Corrias che con un tap in semplice mette in rete un cross basso di Tajarol. Sempre Corrias chiude i conti col 5 a 0 sfruttando un pessimo intervento dell'estremo difensore del Morandi su una punizione deviata di Bottoni.

La classifica

Il Grifone con questo successo sale a quota 27 punti. Morandi fermo a 22.