Grifone-Monte Mario 5-0: Pokerissimo per i ragazzi di Zappavigna

Partita a senso unico al Villa de Massimi dove il Grifone batte per cinque a zero il Monte Mario già retrocesso nella ventisettesima giornata del Girone C.

La partita

Il Grifone sfiora più volte il vantaggio già nei primi minuti. Protagonista Bottoni che su punizione col suo mancino mette in difficoltà Battiston. La rete che sblocca la partita porta la firma di Mancini che con un gran botta di destro dalla distanza sorprende il portiere. Ad inizio ripresa il raddoppio con Corrias che calcia in caduta col pallone che sbatte sul palo prima di entrare in rete. Il Monte Mario si fa vedere con Cantarone dalla distanza ma il suo tiro sbatte sulla traversa. Poco dopo arriva il tris del Grifone con un contropiede perfetto di Merli che col mancino in diagonale batte l'estremo difensore. Il quarto gol è di Tajarol, al termine di un tiro al bersaglio dell'attacco del Grifone su Battiston che para il massimo prima di capitolare. Chiude la partita il mancino delicato di Bottoni che a tu per tu col portiere non sbaglia.

La classifica

Il Grifone accorcia sul terzo posto salendo a quota 48. Monte Mario ultimo con 8 punti.