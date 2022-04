Grifone Gialloverde-Linkem Res Roma VIII 1-2: Fracassi decide la stracittadina

Serie C femminile Girone C

La Linkem Res Roma VIII vince per due a uno in casa del Grifone Gialloverde la settima giornata di ritorno del campionato femminile di Serie C Girone C.

La partita

La Res arriva alla stracittadina con tante assenze importanti e pecca in brillantezza. Di capitan Nagni l'occasione migliore del primo tempo che col destro dal limite dell'area coglie la traversa, con Palombi che sulla ribattuta spara fuori. Al 65esimo la Res sblocca la partita con un calcio di rigore conquistato e trasformato da Palombi. All'85esimo Fracassi, al rientro da titolare dopo un grave infortunio, trova da pochi passi la rete del due a zero. Nel recupero il Grifone accorica le distanze ma non c'è tempo per recuperare.

La classifica

La Res Roma sale a quota 48 punti, quarta in classifica. Il Grifone Gialloverde si ferma a quota 18.