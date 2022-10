Grifone Gialloverde-Real San Basilio 2-4: Martorelli ancora mattatore

Squadra in casa

Squadra in casa Grifone Gialloverde

Il Real San Basilio batte in trasferta per quattro a due il Grifone Gialloverde. Si tratta dei primi punti lontani dal campo di casa per la formazione neopromossa.

La partita

Il Real San Basilio parte subito forte e sblocca la sfida del Trastevere Stadium con Cialucco. Prima della fine della prima frazione di gioco arriva il raddoppio targato Martorelli, miglior giocatore della seconda giornata del Girone B per RomaToday. Il Grifone accorcia ad inizio ripresa, ma è ancora Martorelli a siglare il momentaneo 3 a 1. I padroni di casa accorciano nuovamente le distanze ma nel finale Jacopo Nuova trova il 4 a 2 definitivo.

La classifica

Il Real San Basilio con questo successo conquista la sua seconda vittoria stagionale e sale a quota 6 punti in classifica dando seguito alla vittoria casalinga della scorsa settimana. Grifone Gialloverde fermo a un punto.