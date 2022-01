Grifone Gialloverde - Pomezia rinviata, le motivazioni

Altro girone altro rinvio per quanto riguarda l'Eccellenza Laziale, che tra i tanti rinvii dovuti al COVID-19 prova a mandare avanti le competizioni. Ad essere rinviata è stata la sfida tra Grifone Gialloverde e Pomezia, originariamente in programma il 6 gennaio e che invece verrà recuperata più avanti. La notizia è stata comunicata così dalla pagina ufficiale del Pomezia "Rinviata a data da destinarsi la sfida in programma domani contro il Grifone Gialloverde e valevole per la 16° giornata del Girone A di Eccellenza".