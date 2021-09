Il Grifone elimina l'Eur Torrino dalla Coppa Italia

Il Grifone Roma VIII va avanti in Coppa Italia eliminando nel primo turno l'Eur Torrino. Il risultato finale è 2 a 0.

La partita

La prima grande occasione capita all'Eur Torrino ma Ciccalotti si fa ipnotizzare a tu per tu col portiere Sorcini. Borgia con un bolide da fuori area trova un gran gol e porta in vantaggio il Grifone. Sempre durante il primo tempo gli ospiti raddoppiano. A segno va il numero nove Mancini che su calcio di rigore non sbaglia e spiazza il portiere. Nella ripresa l'Eur Torrino prova ad accorciare le distanze ma il risultato non cambia.

Il calendario

L'Eur Torrino avrà l'occasione di riscattarsi in campionato in casa del Fonte Meravigliosa. Il Grifone farà il suo debutto in campionato in casa contro il Palocco.