Il Grifone Calcio vince contro il DuepigrecoRoma

Il Grifone Calcio vince per tre a uno nel posticipo del girone C del campionato Promozione contro il DuepigrecoRoma che arrivava alla sfida da primo in classifica.

La partita

Partita subito in salita per il Grifone Calcio che al 15esimo va subito in svantaggio. A portare in vantaggio gli ospiti è Silvestri che si libera sul secondo palo e con un sinistro al volo batte il portiere. Sempre su sviluppi di calcio di punizione arriva il pareggio del Grifone nel primo tempo. Borgia batte e serve Mele tutto solo che col destro trova il pareggio. I calci di punizione sono un fattore del match. Poco dopo Borgia da calcio piazzato si mette in proprio e coglie la traversa. Il numero sei del Grifone ha il piede caldo e lo dimostra nella ripresa. Nel secondo tempo Borgia da punizione trova una traiettoria rasoterra sul secondo palo che attraversa tutta l'area di rigore e beffa il portiere. Due a uno per il Grifone all'alba della seconda frazione di gioco. Cardillo più avanti si guadagna un calcio di rigore. Dal dischetto va Mancini, Antonelli (portiere del DuepigrecoRoma) tocca ma non basta, il Grifone va sul tre a uno. Nel finale per proteste riceve il secondo giallo, e dunque l'espulsione Anastasio e il DuepigrecoRoma resta in dieci.

La classifica

Con questo successo il Grifone conquista la prima vittoria del suo campionato e sale a quota 7 punti in classifica dopo cinque giornate. Il DuepigrecoRoma perde la testa della classifica e scivola al quinto posto con dieci punti.