Grifone Calcio, Damiano Fortuna: "Vogliamo vincere il campionato. Totti il mio idolo"

Nella decima giornata del Girone C del campionato Promozione, il Grifone Calcio ha battuto per due a zero il Torrino, in un match terminato con quattro espulsi, due per squadra. I due gol (su rigore) della vittoria dei ragazzi di mister Di Giovanni sono stati siglati da Damiano Fortuna. Queste le parole del giocatore scelto da RomaToday come miglior giocatore dell’ultimo turno del girone.

“È stata una partita un po' pazza dal punto di visto arbitrale e comportamentale” – commenta Fortuna – “Siamo rimasti in 10 dopo dieci minuti ed è la partita si è messa subito in salita ma per fortuna e bravura siamo riusciti a portare a casa i tre punti”. Non è la prima volta che il Grifone esce dal campo con una vittoria nonostante l’inferiorità numerica: “Sì in stagione è successo altre volte ma non può diventare un’abitudine. Da un lato mostra il carattere della squadra che non si abbatte dall’altra però rischia di diventare una cosa negativa. Non sempre si può vincere in inferiorità numerica”.

Il classe ’98 è stato MVP del match con una doppietta su rigore mostrando una freddezza dagli undici metri non indifferente. “È stata la prima volta che ho battuto due rigori nella stessa partita, contro lo stesso portiere. Sicuramente il secondo è stato più difficile. Avevo il dubbio sul dove calciare ma quando sono arrivato al dischetto mi sono concentrato ho scelto un angolo ed è andata bene”. Fortuna, al terzo gol in due partite, è risultato decisivo ancora una volta entrando a gara in corso dimostrando la forza della rosa: “Questo dimostra che la squadra ha una rosa lunga e importante e quando la partita e in bilico possiamo risolverla grazie a tutti, sfruttando i ragazzi che entrano a gara in corso”.

Domenica al Villa de' Massimi arriva il Villa Adriana: “Sarà una partita difficile. Loro vengono da un periodo complicato e dobbiamo stare attenti, inoltre noi avremo un po' di assenze per squalifica. Detto questo abbiamo una rosa lunga e possiamo fare bene”.

Obiettivo stagionale del Grifone e di Fortuna è dichiarato: “Vogliamo vincere il campionato. Adesso siamo primi e dipende da noi, ma non sarà facile. Personalmente voglio vincere, poi se dovessi mettere a segno 15 gol come l’anno scorso con la maglia del Parioli, ne sarei felice”.

Infine Fortuna, giocatore che ricopre tutti i ruoli sulla trequarti dall’esterno al trequartista puro dietro la prima punta, ci rivela la sua fede e idolo calcistico: “Tifo Roma e non posso non dire Francesco Totti”.