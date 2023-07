Grifone, per l'attacco c'è Fortuna

Parco attaccanti sempre più di spessore per il Grifone. La formazioni militante nel campionato Promozione infatti ha annunciato l'acquisto di Damiano Fortuna.

Fortuna, attaccante classe 1998, è per il momento, l'ultimo grande acquisto del Grifone dopo gli arrivi di Di Pilato, La Rosa e Cuscianna. Fortuna vanta diverse esperienze in campionati maggiori come la Serie D con l'Aprilia e l'Eccellenza con Cynthia, Eretum M., San Cesareo.

Nella scorsa stagione ha giocato con il Parioli in Promozione mettendo a segno ben 15 gol e diversi assist.