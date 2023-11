Grande ritorno per il Pomezia, è ufficiale Luca Teti

Colpo importante per l'Eccellenza del Pomezia, che si rinforza con l'ingaggio di Luca Teti. Per Teti è un ritorno, dopo qualche mese di assenza passato al Colleferro, nelle passate due stagioni ha contribuito a grandi risultati del Pomezia, incluso il playoff perso con il Livorno.

Il comunicato del Pomezia

Il Pomezia Calcio 1957 è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo per il trasferimento in rossoblu del calciatore Luca Teti. L’attaccante classe 1994 torna, dopo qualche mese trascorso al Colleferro, alla corte della società del Patron Alessio Bizzaglia. Infatti Luca Teti era arrivato al Pomezia Calcio nel mercato invernale della stagione trionfale di due anni fa quando la società rossoblu approdò in Serie D al termine di una grande annata culminata con la storica vittoria nella Finale Play Off contro il Livorno. Poi l’anno scorso le sue reti non sono bastate ad evitare la retrocessione in Eccellenza.

Dunque Luca Teti è ufficialmente un nuovo calciatore del Pomezia Calcio 1957. Bentornato bomber Luca Teti e in bocca a lupo per questa nuovo avventura con il rossoblu del Pomezia Calcio!