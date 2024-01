Gonzalez non basta, la Lazio Primavera crolla in casa con il Cagliari

Si ferma in campionato la Lazio Primavera, che non dà continuità al successo in Coppa Italia contro il Napoli e cede per 1-3 ad un sorprendente Cagliari davanti ai suoi tifosi, per la prima sconfitta in casa stagionale. Una sconfitta che complica i piani play-off della Lazio, superata dall'Atalanta per differenza reti e ora all'ultimo posto disponibile per la postseason, con proprio il Cagliari ad incombere con soltanto due punti di differenza.

Il primo tempo

In avvio il Cagliari spinge, e trova il gol già al nono minuto con l'incursione di Carboni che al secondo tentativo beffa un coriaceo Magro, per il vantaggio isolano. Sale in cattedra il solito Diego Gonzalez, prima su punizione e poi per poco non mette a segno un gol incredibile nella mischia di un calcio d'angolo. Nel finale però lo stesso Gonzalez spreca, spedendo sopra la traversa un'occasione da buona posizione.

Il secondo tempo

La ripresa inizia nel segno della Lazio, con Gonzalez che è il più rapido di tutti ad avventarsi sul traversone di Bedini e a riportare la sfida in parità. Quattro minuti dopo il Cagliari si fa rivedere dalle parti di Magro con Achour e trova il nuovo vantaggio proprio con lui al 63'. La Lazio sembra aver subito il colpo e non riesce ad organizzare una risposta, con il Cagliari che ne approfitta per chiudere il match al 73', con Balde che sugli sviluppi di un angolo ne approfitta per siglare l'1-3 con un gran tiro da fuori che muore sotto l'angolino.

Il tabellino

LAZIO-CAGLIARI 1-3

Marcatori: 9` Carboni (C), 52` Gonzalez (L), 63` Achour (C), 73` Balde (L)

LAZIO (4-3-3): Magro; Bedini (67` Zazza), Dutu, Ruggeri, Milani; Sardo, Bordon (67` Nazzaro), Di Tommasom(82` Bigotti); Gonzalez, Sulejmani, Napolitano (67` Gelli).

A disp.: Renzetti, Petta, Yordanov, Serra, Tredicine, Cappelli.

All.: Stefano Sanderra

CAGLIARI (4-3-1-2): Iliev; Arba, Cogni, Catena 65` Pintus), Idrissi; Sulev (78` Ardau), Marcolini (59` Balde), Malfitani; Carboni; Konate (65` Trepy), Achour.

A disp.: Wodzicki, Pulina, Franke, Casali.

All.: Fabio Pisacane

Arbitro: Mattia Drigo (sez. Portogruaro)

Assistenti: Ferdinando Pizzoni-Cristian Robilotta

NOTE. Ammoniti: 16` Marcolini (C), 33` Bedini (L), 45` Catena (C), 45` Sardo (L), 69` Ruggeri (L)

Espulsi: 49` Sardo (L) per doppia ammonizione

Recupero: 3` pt, 4' st

Primavera 1 TIM | 17ª giornata

Domenica 14 gennaio 2024, ore 11:00

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)