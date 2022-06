Golden Boy 2022: tre romanisti e due laziali in lizza

Tanta Capitale nella lista dei 100 calciatori candidati al Golden Boy 2022 il premio conferito, da Tuttosport, assegnato ogni anno al miglior calciatore Under 21 partecipante nella massima serie di un campionato europeo. Per questa edizione sono 5 i candidati divisi da Roma e Lazio ma il favorito alla vittoria finale resta Camavinga del Real Madrid.

I tre romanisti

Edoardo Bove (2002), Felix Afena-Gyan (2003) e Nicola Zalewski (2002). Sono loro i tre calciatori della Roma inseriti nella lista del Golden Boy. I tre sono entrati pienamente nel giro della Prima Squadra con Mou che stravede per loro. Fra questi Zalewski è diventato pure un titolare inamovibile per lo Special One (oltre che punto di riferimento della Nazionale polacca) che ha affidato al polacco di Tivoli le chiavi della fascia sinistra della squadra, confermando la fiducia anche al rientro di Spinazzola. Fra i tre giallorossi, è proprio Zalewski, tifoso romanista, a puntare ad un piazzamento alto.

I due della Lazio

Due sono i candidati della Lazio al Golden Boy. Raul Moro (2002) e Luka Romero (2004). I due non hanno trovato molto spazio, rispettivamente 20 (perlopiù pochi scampoli di partita) e 9, con Sarri perchè chiusi da un parco esterni d'attacco di tutto livello (Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni) ma nonostante ciò le loro qualità non sono passate innoservate. La Lazio tramite un post social ha voluto complimentarsi con i sue due giovani tesserati.