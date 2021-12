Gol e spettacolo tra UniPomezia e Rieti

Terza vittoria nelle ultime quattro partite per l'UniPomezia, che contro il Rieti strappa la vittoria all'ultimo respiro con un gol di De Iulis. La squadra di Centioni aveva sofferto l'iniziativa del Rieti nel primo tempo, che con un 1-2 firmato da Menghi e Vari aveva trovato il doppio vantaggio nel primo quarto d'ora. A suonare la carica per gli ospiti ci pensa Lupi, che al 33' accorcia sul preciso cross di Delgado. Il momento positivo dell'UniPomezia continua nel secondo tempo, Schiavella pareggia i conti dopo dieci minuti con un bel tiro al volo e Lupi firma la doppietta personale e il primo vantaggio della partita sette minuti dopo. Le emozioni però non sono finite, Marcheggiani all'inizio del recupero trova il pareggio per il Rieti e sembra decidere il match, ma l'incornata di De Iulis all'ultimo minuto vale vantaggio definitivo e tre punti per gli ospiti, che lottano sempre di più per la salvezza.

SERIE D RIETI – UNIPOMEZIA 3-4

RIETI Giori, Cerroni (43’st Principi), Menghi E. (7’st Canestrelli), De Martino, Pedone (28’st Benhalima), Menghi M. (29’st Orlandi), Tirelli, Nobile, Montesi, Vari (20’st Scibilia), Marcheggiani PANCHINA Luciani, Perez, Meo, Marzano ALLENATORE Boccolini

UNIPOMEZIA Siani, Cruciani, Ilari, Delgado (35’st Valle), Ramcescki, Tozzi (15’st De Iulis An.), Odero (1’st Schiavella), Santese (24’st Ronci), Di Battista (1’st Suffer), Panini, Lupi PANCHINA Beccaceci, De Iulis Al., Lo Schiavo, Porzi ALLENATORE Centioni

MARCATORI Vari 10’pt (R), Menghi M. 13’pt (R), Lupi 33’pt e 17’st (U), Schiavella 10’st (U), Marcheggiani 45’st (R), De Iulis An. 49’st (U)

ARBITRO Aldi di Lanciano ASSISTENTI Aletta di Avellino e Ferraro di Frattamaggiore NOTE AMMONITI Menghi M., Scibilia, Lupi