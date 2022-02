Gol e spettacolo tra Civitavecchia e W3 Maccarese

Partita pirotecnica tra Civitavecchia e Maccarese, con gli ospiti che dopo essere stati avanti di due gol si devono accontentare del pari nel finale contro una mai doma Maccarese. La squadra di casa era passata in vantaggio dopo solo due minuti con La Rosa, ma nella parte centrale del primo tempo ci hanno pensato prima Pippi, con un bel pallonetto di testa, e poi Ruggiero, che chiude con un gol una splendida azione personale, mandando al riposo le squadre sulla parità. Al rientro in campo il Civitavecchia è ancora pimpante, e trova il gol che sembra chiudere il match al 9' con Cerroni da calcio d'angolo. Nel calcio però mai dire mai, e Starace al 16' accorcia le distanze con una botta da fuori area. La beffa per gli ospiti la firma Di Giovanni, che sfrutta un bel contropiede e all'altezza del dischetto non sbaglia. Tutto da rifare quindi per il Civitavecchia e punto d'oro per la Maccarese, con entrambe però che vedono allontanarsi la vetta guidata dal Pomezia.

17a giornata Eccellenza girone A

W3 Maccarese vs Civitavecchia Calcio 1920

Marcatori: 2’pt M. La Rosa, 28’pt Pippi, 32’pt Ruggiero, 9’st Cerroni, 16’st Starace e 43’st Di Giovanni

Arbitro sig. Di Giuseppe dì Frosinone

W3 MACCARESE BALDINETTI MAZZESI PELLEGRINO TISEI TROCCOLI Matteo LA ROSA DEI GIUDICI BERGAMINI LO MONACO DI GIOVANNI FINUCCI Panchina FASOLINO DI PIETRANTONIO PIERI PANERAI STARACE CIORCIOLINI DAMIANI TROCCOLI Mirko MONTALBANO BERNARDI

CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 SCACCIA MANCINI FUNARI PROIETTI SERPIERI FATARELLA LUCIANI GAGLIARDI CERRONI RUGGIERO PIPPI Panchina D’ANGELO FUNARI LUCHETTI LA ROSA BERSAGLIA ISTRATE CAFORIO PANICO Allenatore M. Castagnari