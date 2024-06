Gli occhi della Roma su un talento della Lazio, il futuro di Jacopo Sardo

La grande stagione di Jacopo Sardo con la maglia della Primavera della Lazio non è passata inosservata. Il centrocampista classe 2005 si è imposto come uno dei migliori nel suo ruolo per una Lazio rivelazione, chiudendo con 8 reti e una semifinale playoff persa di misura nel derby con la Roma. Sardo però non ha ancora firmato il suo primo contratto da professionista, e secondo il Corriere dello Sport ci sarebbe una lunga fila di club pronta a strappare il centrocampista ex Ostiamare. Una di queste sarebbe proprio la Roma, squadra in cui Sardo è cresciuto fino ai 14 anni ma su cui i giallorossi decisero di non puntare. Da registrare anche l'interesse di club italiani come la Fiorentina o il Milan, che garantirebbe un posto a Sardo nella futura under23, o club esteri come l'Aston Villa. La Lazio è fiduciosa di riuscire a trattenere Sardo, con la volontà di farne uno dei pilastri del suo futuro, ma il tempo stringe.