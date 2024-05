Gli occhi della Lazio e della Serie A sul Campus EUR: interessa un portiere

Aria di Serie A per i giovani del Campus EUR, con il portiere under 16 Anthony Petrella che continuerà il suo provino per entrare nel settore giovanile della Lazio. La squadra di Serie A si è interessata al giovane portiere, e bisognerà vedere se a seguito dei nuovi giorni di prova procederà al tesseramento definitivo. "Secondo stage tecnico per il nostro portiere dell'Under 16 Paulo Anthony Petrella, convocato nuovamente dalla Lazio per due giorni di prova. Bravo Anthony!".