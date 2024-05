Il presidente del Consiglio Regionale Antonello Aurigemma visita il Roma City

Ieri pomeriggio il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio Antonello Aurigemma in visita al Riano Athletic Center ha potuto apprezzare da vicino il lavoro di riqualificazione del centro sportivo realizzato in questi due anni dalla Proprietà. Una visione ed una progettualità basata su passione ed esperienza che fa del Riano Athletic Center il nostro fiore all' occhiello. La Società tutta ringrazia il Presidente per la visita e per la disponibilità. Inoltre, il ringraziamento va anche al Comune di Riano, al Sindaco Luca Abbruzzetti, l' Assessore Marcello Bocci ed a tutti i tecnici per il supporto, lavoro e disponibilità dimostrata alla famiglia Doino in questo progetto di bonifica e riqualificazione del Centro Sportivo: un investimento fatto con risorse private e tanti sacrifici che partono da lontano.

[ufficio stampa Roma City]