Glasgow-Roma 1-3: Glionna e Lazaro mandano avanti le giallorosse nella Women Champions League

La Roma vince al debutto nella Women Champions League. Le giallorosso battono per tre a uno il Glasgow e passano alla finale di questo primo turno dove troveranno il Paris (domenica 21 agosto alle ore 19). Le ragazze di mister Spugna partono subito forte e dominano il gioco contro le scozzesi. Devastante Benedetta Glionna autrice di una doppietta e dell’assist del tre a uno per Paloma Lazaro. L’ala giallorossa non solo segna e far segnare, con delle giocate pazzesche, ma è fulmine imprendibile per la difesa avversaria. È lei il fattore determinante del match. Il Glasgow non riesce a giocare, e trova il gol solo per lo sfortunato autogol di Minami. Un esordio europeo da sogno per la Roma che non vuole fermarsi.

Glasgow-Roma, la cronaca

La Roma parte subito forte e all’11esimo è già in vantaggio grazie alla rete di Glionna. L’attaccante giallorosso trova il gol dopo un’azione tambureggiante sulla destra, passa in mezzo a due avversarie e con un destro imparabile batte il portiere. Poco dopo Glionna sfiora la doppietta ma il suo tiro trova la pronta respinta di Gibson. Al 20esimo arriva il pareggio delle padrone di casa per via dell’autore di Minami. La giapponese infatti con una sfortunata deviazione spinge in rete un cross di Lauder. La Roma non demorde e colleziona palle gol con Glionna, Giugliano e Giacinti ma Gibson è attenta e respinge. Al 42esimo il Glasgow si rende pericoloso con Moore che da pochi passi spara alto. Ad inizio ripresa Roma vicina al nuovo vantaggio con Haavi. La norvegese al 50esimo colpisce la traversa al termina di una bell’azione personale. Al 59esimo la Roma trova il gol ancora una volta con Glionna in stato di grazia. L’ala giallorossa si inserisce a destra su assist di Lazaro e col destro batte per la seconda volta Gibson. Al 64esimo bravissima Ceasar in volo plastico a respingere il tentativo di destro di Davidson. All’81esimo tris della Roma. Glionna recupera palla salta con un tunnel un’avversaria e serve a Paloma Lazaro al centro dell’area un pallone solo da appoggiare in rete.

Tabellino e pagelle

Glasgow (3-5-1-1): Gibson 6,5; Moore 5, Clark 5, Walsh 4; Davidson 5,5, Greening 5, Fulton 5, Lauder 6, Muir 5,5 (dal 46' Chinchilla 5,5); Shine 5 (dall’80’ Kozak s.v.); Monsivais 5,5 (dall’84’ Whelan s.v.). All.: Gleeson 5

Roma (4-2-3-1): Ceasar 6; Bartoli 6,5, Linari 6,5, Minami 5, Di Guglielmo 6; Greggi 6,5, Giugliano 6; Haavi 6 (dal 68’ Serturini 6), Andressa 6,5 (dall’87’ Cinotti s.v.), Glionna 8,5 (dall’87’ Haug s.v.); Giacinti 6 (dal 54’ Paloma Lazaro 7). All.: Spugna 7

Marcatrici: 20’ aut. Minami (R); 11’, 59’ Glionna (R), 81’ Paloma Lazaro (R)

Ammonite: Di Gugliemo (R)

Arbitro: Acevedo (SPA)

Le top e flop giallorosse

Glionna 8,5: Semplicemente devastante. Gioca una partita super, segna due gol i primi due europei della storia della Roma e serve a Paloma il gol della sicurezza, dopo un’altra super giocata.

Paloma Lazaro 7: Entra bene in partita confezionando prima l’assist del 2 a 1 e poi chiudendo la partita.

Bartoli 6,5: Partita di autorità del capitano giallorosso. Rispolverata terzino non delude.

Minami 5: Sfortunata in occasione dell’autogol che rimette in corsa il Glasgow. Imprecisa in alcune scelte in avvio di azione.