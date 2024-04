Gladiator - Romana 1-2, le parole di Mastrangelo "L'esordio un'emozione che non si può spiegare"

Per Emanuele Mastrangelo la gara di ieri contro il Gladiator sarà uno di quei momenti che si ricorderà per sempre. Il portiere classe 2006 ha infatti fatto il suo esordio in Serie D (nella passata stagione è stato uno protagonisti nella stagione culminata con la finale Regionale dell'Urbetevere Under 17) ma non è stato un esordio fine a stesso, poiché Mastrangelo è stato decisivo almeno in tre occasioni consentendo alla Romana di portare a casa i tre punti: “L’emozione per l’esordio è un qualcosa che non si può spiegare, sopratutto se lo si fa con una squadra così forte come la nostra. È da un anno che lavoro per questo momento e sono contento sia per me ma in primis per la vittoria della squadra”. Con questo successo la Romana ha consolidato un posto tra le prime cinque e già prossima settimana potrebbe arrivare la matematica. Mastrangelo parla così del gruppo e, soprattutto, del parco portieri: “La nostra forza è che lavoriamo con armonia e voglia di superare i nostri limiti, tutti e tre insieme senza alcuna invidia. Questa cosa ci porta ad essere in campo competitivi ed affamati, ma allo stesso tempo amici fuori. Il merito è anche di mister Onorati, un professionista che ci mette nelle migliori condizioni per esprimere tutte le nostre qualità. È stato in grado di creare un grande gruppo, ma posso dire che anche tutto il blocco squadra è molto unito”. Il portiere classe 2006 chiude commentando i suoi interventi, tutti molto difficili: “Sono molto contento della mia prestazione in quanto, come detto in precedenza, è un anno che il mister mi fa e ci fa lavorare bene per farci arrivare pronti a questi momenti. Per cui i miei ringraziamenti vanno soprattutto a lui. Adesso però la partita é finita e si cancella tutto, anche perché si può sempre fare meglio lavorando al massimo. Naturalmente guardo al futuro con la consapevolezza di poter andare avanti come una grande famiglia, per toglierci ancora grandi soddisfazioni”.

[ufficio stampa Romana]