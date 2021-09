Anzio Calcio 1924 (calcio, Eccellenza) La gioia di Gabriele Giusto "E' stato un ottimo debutto"

La soddisfazione in casa Anzio Calcio è tanta dopo la vittoria di ieri per 4-0 contro il Centro Sportivo Primavera nel primo turno di Coppa Italia Eccellenza. Un test ancora più probante se si conta che il C.S Primavera è compagno di girone dell'Anzio, e quindi il risultato non fa che ben sperare per l'avvio della stagione regolare. A parlare per i canali ufficiali dell'Anzio è l'attaccante Gabriele Giusto, marcatore del 2-0 che ha indirizzato definitivamente la partita. "????? ??? ?? ????? ?? ?????? ???????, ?? ?????? ????? ????, ????? ?? ??? ????? ????? ??????? ???????? ?? ???? ? ??????? ??? ????? ?? ??? ????? ????????? ?? ????? ????? ???? ????????. ????? ?????? ??????? ????? ? ?? ?? ?????? ?? ??? ?'?????, ?'?? ????? ?? ????? ????? ??? ???????? ? ?????????? ?? ??????? ? ??????? ???? ?'???? ??????". Giusto non pone limiti al suo Anzio, ma l'importante è sempre rimanere con i piedi per terra in vista della prossima stagione. "???????? ????????? ??????? ???? ???????, ????? ??????? ?????? ???? ????????? ? ????? ????????. ???????, ?????? ???? ???????? ?? ????, ???????? ??????? ??'????? ??????? ????????? ????? ??? ?????????? ? ?????? ??? ???? ??? ?????? ????????". L'Anzio è in attesa di sapere il suo avversario di secondo turno, ma sa già con chi inizierà la stagione del girone B di Eccellenza, domenica 19 in casa contro lo Sporting Ariccia.