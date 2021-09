Giuliani trascina il Fidene in Coppa Italia

La doppietta di Giuliani permette al Fidene di avere la meglio sul Nomentum e passare il turno in Coppa Italia Promozione

In trasferta il Fidene batte per 2 a 1 il Nomentum e passa il turno di Coppa Italia Promozione.

La partita

L'attaccante classe 1992 Fabio Giuliani è il man of the match della partita. Il centravanti del Fidene è infatti l'autore della doppietta che ha portato la sua squadra sul doppio vantaggio decisivo al termine dell'incontro. A nulla è servito il gol dei padroni di casa che ha accorciato le distanze. Al triplice fischio è il Fidene a festeggiare il passaggio del turno.

Il calendario

Fidene e Nomentum, squadre del girone B del campionato Promozione, faranno il loro debutto in campionato il prossimo 3 ottobre. Il Fidene giocherà in trasferta contro l'Amatrice, mentre il Nomentum ospiterà in casa il Castrum Monterotondo.