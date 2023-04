La Nord c'è con la Juve, Mou salva la Sud: le decisioni del giudice sportivo sulle curve di Roma e Lazio

Arriva l’atteso verdetto del Giudice Sportivo per quanto riguarda la Curva Nord e la Curva Sud, colpevoli di cori razzisti e antisemiti in Lazio-Roma e Roma-Sampdoria.

La Lazio salva la Curva Nord

La Curva Nord è stata punita ma non sarà chiusa per Lazio-Juventus di sabato 8 aprile, grazie al club biancoceleste. Il Giudice Sportivo ha infatti punito la Curva Nord per i cori antisemiti intonati durante l’ultimo derby infliggendo al settore dei tifosi laziali la squalifica di una giornata. La pena è stata però sospesa per un anno con l’avvertenza che un se durante questo lasso di tempo questi cori saranno ripetuti la sospensione sarà revocata e la sanzione aggiunta a quella inflitta e dunque con due giornate di squalifica alla Curva Nord. Questo quanto scritto al riguardo nel comunicato ufficiale: "pensa sospesa con: "l’esplicita e preventiva avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione”.

Nel giudizio del Giudice Sportivo ha avuto un ruolo importante il lavoro svolto dalla Lazio che ha coadiuvato le Forze dell’Ordine ad individuare Hitlerson e i responsabili dei beceri cori.

Mou salva la Curva Sud

La Curva Sud della Roma è stata protagonista di cori razzisti nei confronti di Stankovic durante la partita di domenica 2 aprile Roma-Sampdoria. I tifosi giallorossi hanno intonato nella ripresa dei cori infelici verso l'allenatore blucerchiati e sono stati placati dall'intervento di Mourinho. Per questi cori di stampo razzista la Roma è stata soltanto multata con 8 mila euro. Questo il comunicato:" Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. ROMA per avere la totalità dei suoi sostenitori assiepati nella Curva Sud, all’8° del secondo tempo, intonato un coro insultante nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria; sanzione attenuata perché il coro, dopo l’intervento fattivo del proprio allenatore, non si è ripetuto".