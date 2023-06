Giovannetti lascia il Rocca Priora RdP

Natale Giovannetti e il Rocca Priora RdP si salutano. Il team manager lascia i castellani dopo cinque stagioni passati al Montefiore dalla vittoria del campionato di Prima Categoria alla salvezza raggiunta nell'ultima stagione.

Questo il messaggio dell'ormai ex team manager: "Lascio la carica di Team Manager del Rocca Priora RDP Calcio ruolo che ho ricoperto fino ad oggi con massimo impegno, scrupolo e attenta dedizione.Voglio ringraziare tutti,dal Presidente Stefano Guazzoli,al Direttore generale Draicchio Gennaro,passando per i dirigenti Tanzi Gianni,Santurro Lucio e Massimo Zaratti della Prima Squadra per arrivare allo staff tecnico ed agli altri componenti della societa' veramente una grande famiglia. Non posso dimenticare l'ex presidente Marco Rocchi che cinque anni fa mi ha fortemente voluto ed accolto in società e l'ex dirigente Riccardo Raponi,un grazie anche a loro.Un grande e sentito abbraccio va a De Paolis Vittorio e a Roberto Lena che curano la parte strutturale dell'impianto Stadio Montefiore.Sono state cinque stagioni esaltanti con in primis la vittoria del Campionanto di Prima Categoria 2018 2019 più altre stagioni impegnative e sempre con l’obiettivo centrato di poter dare la giusta ed onorevole impronta per togliersi le giuste soddisfazioni,a sportivi e tifosi di questa gente. Sono emozionato ma certo e sicuro del valore di tutta la società che sta crescendo sempre di più ed in maniera esponenziale con il chiaro obiettivo di migliorarsi continuamente,come dice Sempre il Presidente Stefano Guazzoli,uomo tutto d'un pezzo dalla grande personalità ed amico fraterno,figura di spessore che sta facendo tantissimi sacrifici per portare la società dove merita e dove ognuno degli altri componenti,compreso Maurizio Polisini,mostrando esperienza e senso di appartenenza,merita di navigare.Auguro a loro tutti le migliori fortune sportive,con la giusta serenità e con la consapevolezza di aver dato il mio professionale contributo e di averlo fatto sempre con tutto me stesso,con cuore,sentimento e tanto tanto impegno. Auguro al Rocca Priora RdP quello di cui sono certo,un prosieguo di stagioni sempre di crescita e di risultati esaltanti. Rinnovo un affettuoso,sereno eh vincente abbraccio a tutta la società e,come dice sempre Guazzoli,che nessuno molli un centimetro".

Il Rocca Priora RDP ha sottolineato che però con Giovannetti continuerà una collaborazione esterna.