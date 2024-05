Giorgio Tomei lascia la Cynthialbalonga dopo undici anni, il comunicato del club

La Cynthialbalonga accetta le dimissioni del direttore sportivo Giorgio Tomei. Questa è una situazione che avremmo voluto evitare per il senso che caratterizza questa Società: il profondo spirito di appartenenza che lega le persone al suo interno. Per 11 lunghi anni abbiamo condiviso gioie e dolori, trionfi e delusioni, sempre nella convinzione di un lavoro volto alla continua crescita di questo Club, ininterrottamente progredita grazie alla serietà, all’abnegazione e alla professionalità di tutte le componenti. Oggi come nel futuro che si apre non potremo mai dimenticare la strada percorsa assieme, ma esistono bivi dove si accettano scelte difficili e altre devono essere prese e portate avanti, a tempo determinato o meno, con maggiore convinzione per un solo scopo: il bene della Società. A Giorgio va più della soddisfazione per un lavoro ben svolto in 11 campionati: tutta la famiglia Cynthialbalonga si protende nel lungo e silenzioso abbraccio che si riserva alla partenza di un figlio per un lungo viaggio verso luoghi sconosciuti, contrari con la testa, ma uniti dallo stesso cuore che batte per l’Azzurro. Grazie Giorgio.