All'improvviso i calciatori della Roma sono diventati fortissimi Da "squadra non all'altezza" a "impresa per entrare in Champions League" a "questi giocatori ce li invidiano" a "inaccettabile non arrivare quarti". Il cambiamento a Trigoria portato da De Rossi

“Abbiamo giocatori che altri si sognano”. Non sono parole di Pep Guardiola o Simone Inzaghi, che guidano le due ex finaliste della scorsa Champions League. È una frase di Daniele De Rossi allenatore della Roma, il tecnico che ha preso la squadra a metà gennaio quando è subentrato a Mourinho che navigava al nono posto della classifica.

Sembra incredibile se si pensa che fino a qualche mese, questa rosa, era considerata dall’ex allenatore come “non all’altezza”, “limitata”, “non competitiva” (con Dybala e Lukaku coppia d’attacco. Un tandem secondo a chi? A Lautaro-Thuram, Osimhen-Kvara magari e poi?). De Rossi ha ereditato gli stessi giocatori (più Angelino e Baldanzi, due rincalzi specie il secondo) ma i risultati sono diametralmente opposti, e positivi, per non parlare del gioco che ora convince e incanta i tifosi della Roma e gli esterni.

“Non ho fatto niente di speciale” – dice De Rossi dopo aver strapazzato, giocando a calcio, il Brighton di De Zerbi un altro che predilige il calcio e si è visto all’Olimpico, bravo Svilar. Ma la differenza fra le due squadre è stata che la Roma è più forte, ha giocatori più forti. Non per caso la Roma è il terzo monte ingaggi della Serie A. E De Rossi sta dimostrando che questa squadra non deve (cosa scontata se ti chiami Roma) ma può e ha tutte le potenzialità per lottare per entrare in Champions League e non per la metà classifica, e in Europa subire il Servette o lo Slavia Praga.

Nell’era Mourinho si faceva passare la convinzione che ogni vittoria era un miracolo e che bisognava scendere in campo come gladiatori per portare a casa i tre punti. Una narrazione che portava ad avere giocatori emarginati e non coinvolti perché non ritenuti degni e dunque epurati. Vedi Karsdorp, vedi Renato Sanches, vedi Svilar il portiere che ha portato la Roma agli ottavi di Europa League e che para. DDR invece, senza fare magie, fa giocare tutti e dà fiducia. Vedasi Celik (terzino di ruolo) che fra Monza e Brighton è stato fra i migliori in campo e con Mou era diventato l’ultima opzione dei centrali e con lo Special One che rimpiangeva i tempi di Ibanez (lo stesso che poi mise in panchina dopo i derby) oppure invidiava ad Allegri Rugani (magari Bremer o Danilo, no l’ex Empoli). Una gestione dello spogliatoio che vedeva figli e figliastri che bene non faceva e se la resa non era di livello qualcosa che non andava c’era. E allora forse ecco spiegato il motivo per cui adesso gli stessi giocatori “non all’altezza” ora sfornano prestazioni da primi della classe. Il centrocampo della Roma, formato da tre nazionali (ricordiamo ancora che la Roma ha il terzo monte ingaggi della Serie A) è fra i migliori d’Italia ed è da Champions League grazie a Paredes (campione del mondo) e Pellegrini (l'ex anello debole) rigenerati, Cristante (campione d’Europa) inamovibile. Una mediana di certo non da nono posto ma che tornando alla Juventus, Allegri si sogna.

“Siamo la Roma. Questa squadra non può arrivare sotto al quarto posto nel campionato italiano per i valori che ha. È inaccettabile essere fuori dalla Champions da cinque anni”, dice De Rossi. “Serve un’impresa” - diceva lo Special One. Stimoli diversi dati alla squadra, che ora sembra divertirsi invece di prepararsi ad una battaglia. De Rossi non sta facendo magie, non è un mago ma sta facendo l’allenatore di calcio. E tralasciando l’Inter (unica sconfitta proprio di DDR), chissà dove sarebbe la Roma adesso con l’arrivo di Capitan Futuro molto tempo prima.