Calciomercato Lazio: preso Gila. La conferma di Tare

Arriva l'atteso rinforzo per la difesa di Sarri. Infatti la Lazio ha acquistato il difensore Gila del Real Madrid, a confermarlo Tare direttamente nella serata delle presentazioni delle nuove maglie.

Gila-Lazio ci siamo

La Lazio acquisterà Gila a titolo definitivo. I biancocelesti hanno battuto la concorrenza di diversi club spagnoli offrendo al Real Madrid circa 6 milioni di euro (5 di parte fissa più bonus) a cui si aggiungerà un'importante percentuale sulla futura rivendita (50%). Il difensore è atteso a Roma nelle prossime ore.

L'indiscrezione di Tare

A confermare l'arrivo di Gila è stato Tare. Il dirigente biancoceleste ha infatti risposto con un sì e un sorriso alla domanda di un piccolo tifoso che chiedeve se la Lazio avesse acquistato il difensore spagnolo. Può sorridere anche Sarri adesso dopo che, non c'è ancora l'ufficialità, ma sembrerebbe fatta per Romagnoli e Casale è in dirittura di arrivo.

Chi è Gila

Mario Gila (classe 2000) è un difensore spagnolo di prorietà del Real Madrid. Dopo essersi fatto le ossa nella squadra B del Real, ha debuttato con i Blancos la scorsa stagione collezionando due presenze per poi giocare in prestito con la maglia del Real Madrid Castilla, militante nella Primera División RFEF, terza divisione del campionato di calcio spagnolo, totalizzando 32 presenze e due reti. Giocatore destro, alto ma rapido qualità apprezzata da Sarri per la sua difesa col baricentro alto. L'incognita è la poca esperienza del calciatore. Nella difesa ideale di Sarri, Gila sarà il primo ricambio della coppia di difensori titolari che il tecnico sogna: Romagnoli-Casale.