Gianfranco Bicorni e i giovani del Colleferro "Il bilancio è positivo"

La stagione del Colleferro si sta avviando verso la conclusione in Eccellenza, con una salvezza tranquilla in una stagione tutto sommato deludente. È in chiusura anche la stagione delle formazioni giovanili, con il DS Gianfranco Bicorni che ha tracciato un bilancio del settore giovanile del Colleferro per il 2023/2024.

Le parole di Bicorni

Siamo agli sgoccioli di una stagione agonistica molto entusiasmante e allo stesso tempo impegnativa per tutto il settore agonistico del Colleferro Calcio. Il bilancio ad oggi è sicuramente positivo, il gruppo under 14 Reg. guidato da Mister Diego Ciotoli, al primo anno di agonismo si è ben comportato, i ragazzi sono diventati un vero gruppo dentro e fuori il campo e per ora hanno raggiunto, a due giornate dalla fine un ottimo piazzamento in campionato. L' Under 15 elite nonostante una stagione travagliata in un girone molto impegnativo è riuscita ad arrivare guidata da mister Di Rienzo, domenica scorsa con una grande prova di carattere, ai play out che la vedranno opposta al Tor Di Quinto. L 'Under 16 Reg. di mister Lucidi attualmente seconda in classifica a due giorni dal termine ha disputato un brillante campionato facendo vedere un bel calcio in tutti i campi dove è stata impegnata. Stesso discorso per l'Under 17 di mister Carbonari che domenica sempre da seconda in classifica affronterà allo Stadio Tomei in una partita che si prevede molto interessante, il Sora seconda a pari punti come noi. Capitolo a parte poi l 'ottimo risultato dell'Under 19 di mister Pino Ciotoli. Partita per una salvezza tranquilla la squadra a via via preso sempre più consapevolezza nei propri mezzi (la vittoria contro il Tor di Quinto fuori casa ad esempio ha fatto capire la forza della squadra) ed è riuscita ad arrivare dopo 36 anni a disputare i play off di categoria e nonostante la sconfitta contro il Vis Aurelio nei quarti siamo veramente grati al mister allo staff e a questi splendidi ragazzi. Under 19 elite che a breve disputerà contro la Romulea gli ottavi di Finale di Coppa Lazio con lo spirito di potercela giocare contro tutti.