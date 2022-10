Mou lancia Giacomo Faticanti il nuovo De Rossi

Nella Roma che ha vinto contro l'Helsinki e che ha rimandato il discorso qualificazione ai sedicesimi di Europa League alla sfida dell'Olimpico contro il Ludogorets, ha fatto il suo debutto in giallorosso Giacomo Faticanti ultimo giovanissimo lanciato da Mourinho.

Nella scia di Volpato (ieri in campo), Missori, Felix Afena-Gyan, Keramitsis Mou ha fatto esordire con la maglia della Roma Faticanti centrocampista classe 2004.

Molto emozionato al termine della partita contro l'Helsinki, queste le parole di Faticanti: "Certe cose non si possono descrivere perché è arrivato il momento in cui, senza aspettarmelo, il mister mi ha chiamato e mi ha detto subito di entrare. Queste emozioni non si possono raccontare perché è tutto quello che sogni fin da bambino e finalmente poi si realizzano".

Nato a Sora, Faticanti (1,86 cm) tifoso romanista sin da bambini è un centrocampista, un mediano alla vecchia maniera che gioca da schermo davanti alla difesa. Cresciuto nel vivaio del Frosinone è arrivato nelle giovanili della Roma nel 2018/2019 e nel 2020/2021 ha vinto il campionato under 17.

Faticanti in questa sua primissima fase di carriera nelle giovanili, nonostante sia in possesso di un potente tiro non ha mai rubato la scena con tanti gol, assist ma agli allenatori piace per il suo lavoro di filtro, in fase di copertura e per la sua intelligenza tattica. Le sue qualità hanno fatto sì che il The Guardian lo ha inserito tra i 60 migliori giovani calciatori del mondo.

Faticanti sta crescendo nel mito di De Rossi e sono tanti i fattori che lo legano alla storica bandiera giallorossa. Faticanti oltre al giocare nel ruolo che fu di De Rossi infatti è stato allenato da Alberto De Rossi, in Nazionale e nella Primavera gioca con la maglia numero 16 e alla Roma è il capitano della formazione Primavera. Ma oltre a questo Faticanti mostra quello spirito e l'atteggiamente da leader marchio di fabbrica di DDR.