Burdisso, Ghisolfi e Modesto: il punto sul futuro ds della Roma

Eliminata dall'Europa League e prossima a giocarsi lo spareggio per la prossima Champions League contro l'Atalanta, la Roma è ancora a caccia del nuovo direttore sportivo. Corsa a tre per il posto lasciato vacante dal dimissionario Tiago Pinto che vede in lizza Burdisso, Modesto e Ghisolfi.

Ghisolfi in pole

Ad oggi il favorito è Ghisolfi. Il ds in forza al Nizza ha bruciato la concorrenza comunicando al club francese di voler lasciare Nizza al termine della stagione. Il francese 39anni si è fatto apprezzare al Lens e poi al Nizza per il suo lavoro modello di gestione e coordinamento del settore sportivo. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: con il club dell'Alta Francia ha raggiunto la Champions League, con la formazione della Costa Azzurra sta lottando per qualificarsi nell'Europa che conta.

Stando anche a quanto riportato dai media francesi, Ghisolfi avrebbe già incontrato i Friedkin e Lina Souloukou impressionati positivamente dal ds. Ad oggi è lui il favorito per il ruolo di direttore sportivo.

Gli altri nomi

Tramonta la pista Modesto. Il ds inizialmente il favorito della CEO giallorossa, avrebbe fatto marcia indietro non del tutto convinto di lasciare Monza il prossimo anno per dare continuità al progetto lombardo. Viva la candidatura di Burdisso. L'argentino, ex calciatore della Roma, va verso l'addio alla Fiorentina e cerca una nuova avventura e conosce bene Trigoria. L'ex difensore è un profilo gradito a De Rossi con cui ha condiviso la maglia romanista e anche l'esperienza al Boca Juniors con Burdisso già ds del club di Buenos Aires portò DDR a giocare alla Bombonera. Al momento però nessun vero contatto fra Burdisso e la Roma.