Genoa-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in diretta streaming

Giovedì 28 settembre alle ore 20:45 la Roma scenderà in campo a Marassi contro il Genoa per la sesta giornata di Serie A. I giallorossi, 5 punti in classifica, sono reduci dal pareggio contro il Torino (oggi in campo contro la Lazio), i rossoblù seguono con 4 punti.

Genoa-Roma, le ultime di formazione

Mourinho studia dei cambi nell’11 iniziale visti i tanti impegni ravvicinati. Sugli esterni Karsdorp e Zalewski (finito le mirino dei tifosi)insidiano Kristensen e Spinazzola. A centrocampo il terzo dubbio di formazione con Pellegrini, Aouar e Bove in corsa per una maglia, e col capitano leggermente favorito. Out per infortunio Renato Sanches, non si toccano Cristante e Paredes. In difesa ancora assente Smalling e quindi confermato il trio Mancini-Llorente-N’Dicka davanti a Rui Patricio. In attacco Lukaku, 3 gol nelle ultime 3 partite non si discute. Dybala nettamente favorito su Belotti. Panchina per Azmoun ed El Shaarawy.

Gilardino in attacco conferma senza dubbi Retegui supportato da Gudmundsson e l’ucraino Malinovskyi. Squalificato Martin, a centrocampo ci sarà l’ex Strootman.

Genoa-Roma, le probabili formazioni

Genoa (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Strootman, Badelj, Frendrup; Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui. All.: Gilardino

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku. All.: Mourinho

Genoa-Roma, dove vedere la partita

La partita fra Genoa e Roma sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Gli abbonati dovranno collegarsi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Per vedere la partita fra giallorossi e rossoneri è valida la visione tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.