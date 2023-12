Genoa-Roma Primavera 1-2: Mlakar più Marazzotti, giallorossi secondi in classifica

La Roma Primavera vince per due a uno contro il Genoa nella 14esima giornata del campionato di categoria. Partita ostica per i ragazzi di Guidi orfani di tanti big partiti con la Prima Squadra di Mourinho causa tante assenze per lo Special One. Match sgorbutica che i giovani giallorossi riescono subito ad indirzzare a proprio favore prima del pareggio allo scadere del primo tempo dei liguri. Determinante Marin con le sue parate, decisivo invece Marazzotti che sfrutta al meglio l'occasione di partire dal 1' siglando il gol vittoria. Il successo lancia la Roma al secondo posto della classifica, a -1 dall'Inter capolista.

Genoa-Roma, la cronaca

All'ottavo Genoa pericoloso con Arboscello che chiama all'intervento Marin. Al 16esimo il vantaggio della Roma con Mlakar. L'attaccante è abile a raccogliere un pallone vagante in area e spingere il pallone in rete. Nel recupero del primo tempo il pari rossoblù con Goncalinho che spinge in porta una punizione laterale. Al 67esimo bravissimo Marin a chiudere la porta a Papadopulous che aveva seminato il panico nella retroguardia romanista. All'82esimo il gol della Roma con Marazzotti che sfrutta al massimo un assist di Oliveras.

Tabellino e pagelle

Genoa (4-2-3-1): Calvani 6; Scaravilli, Abdellaoui 5,5 (dall'81' Bornosuzov s.v.), Cisse, Goncalinho; Omar, Sarpa; Romano 5,5, Ekhator 5,5, Arboscello 6; Papadopulos 6,5. All.: Agostini 6

Roma (4-3-3): Marin 7, Louakima 6, Golic 6,5, Plaia 5,5, Oliveras 7; D’Alessio 6, Cicchella 5,5, Graziani 5,5 (dal 50’ Ienco 6); Mannini 5,5, Marazzotti 7 (dall'84' Bah s.v.), Mlakar 7. All.: Guidi 6,5

Marcatori: 45'+1 Goncalinho (G); 16' Mlakar (R), 82' Marazzotti (R)

Ammoniti: Arboscello (G), Papadopoulos (G); Cichella (R), Louakima (R), Plaia (R)

Arbitro: Di Reda

I top e flop giallorossi

Marazzotti 7: Chiamato in causa dal 1' mette la sua firma sull'importante successo romanista.

Marin 7: Determinante in più circostanze. Eterna sicurezza.

Golic 6,5: Ottime chiusure per il colosso della difesa romanista. Da ricordare un suo grande intervento nel primo tempo.

Mannini 5,5: Oggi molto responsabilizzato visto le tante assenze. Generoso e dinamica, spreca però un paio di occasioni clamorose.