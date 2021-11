Genoa-Roma: dove vedere la partita in tv e in streaming

La Roma torna in campo dopo la sosta delle nazionali e lo fa a Marassi contro il Genoa di Shevchenko che sostituito sulla panchina del Grifone l'ex Lazio, Davide Ballardini. Per la trasferta di Genova, Mourinho recupera Pellegrini ma valuta ancora una volta due esclusioni eccellenti.

Genoa-Roma, le ultime di formazione

Mourinho a Marassi è intenzionato a schierare il 3-4-1-2 visto già nella sconfitta di Venezia. Lo Special One recupera il capitano Lorenzo Pellegrini che agirà sulla trequarti. In attacco ci sarà Abraham e poi uno fra Shomurodov e Zaniolo, con l'uzbeko favorito. Sulle corsie esterne giocheranno El Shaarawy a sinistra e Karsdorp in difesa. Certi del posto anche Veretout e Cristante anche se l'italiano potrebbe giocare sia in mediana o anche in difesa. Con Cristante a centrocampo Kumbulla giocherà in difesa con Mancini e Ibanez, se invece Mourinho opterà per il nazionale azzurro in difesa, allora in mediana arretrerà Pellegrini e sulla trequarti agirà uno fra Zaniolo e Mkhitaryan, ad oggi i grandi esclusi del match. In porta il solito Rui Patricio.

Shevchenko alla sua prima da allenatore del Genoa studia il 3-4-1-2, stesso modulo della Roma. L'ex pallone d'oro dovrà però fare i conti con tante assenze importanti. Nel Grifone infatti mancheranno per infortunio capitan Criscito e i due attaccanti titolari Caicedo e Destro, ex dell'incontro. Scelte obbligate in attacco dove agiranno Pandev, pupillo di Mou ai tempi dell'Inter del Triplete, ed Ekuban (in vantaggio su Bianchi) con Galdames sulla trequarti.

Genoa-Roma, le probabili formazioni

Genoa (3-4-1-2): Sirigu; Masiello, Biraschi, Vasquez; Sturaro, Rovella, Badelj, Cambiaso; Galdames; Ekuban, Pandev. Allenatore: Shevchenko.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Ibanez, Mancini, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, El Shaarawy; Pellegrini; Shomurodov, Abraham. Allenatore: Mourinho.

Genoa-Roma, dove vedere la partita

La partita Genoa-Roma sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Per guardare la partita sarà dunque necessario scaricare l'app Dazn sui propri dispositivi mobili quali smartphone, tablet o pc. In alternativa la sfida di Marassi sarà fruibile su smart tv compatibili, console di gioco, utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, oppure usare il TIMVISION Box collegato alla propria tv.