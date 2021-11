Genoa-Roma 0-2 | Felix Afena-Gyan regala i tre punti a Mourinho. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma batte il Genoa per 2 a 0. I giallorossi dominano la partita dal fischio d’inizio ma faticano a trovare la via del gol. I capitolini creano tanto e sprecano di più. Mourinho però pesca dalla panchina il classe 2003 Afena-Gyan e non sbaglia. Infatti è giovane attaccante ghanese a regalare i tre punti alla Roma segnando i suoi primi gol in Serie A. Una vittoria che porta le stigmate di Mou con delle scelte forti, ovvero Mkhitaryan (splendida partita la sua) da interno di centrocampo, Zaniolo in panchina e soprattutto Afena-Gyan in campo. Una vittoria Special, e meritata, per la Roma di Mou che in un colpo solo supera in classifica Lazio, Juventus e Fiorentina.

Genoa-Roma, la cronaca della partita

La Roma ci prova subito a sbloccare la partita ma Irrati annulla un gol a Mkhitaryan per un tocco di mano di Abraham. Poco dopo Shomurodov sbaglia un gol clamoroso da solo davanti al portiere. Nella ripresa è sempre Mkhitaryan a sfiorare il gol ma l'armeno non trova la porta per poco. All’82esimo sblocca la partita Felix Afena-Gyan la mossa a sorpresa di Mourinho. Il giovane attaccante giallorosso riceve uno splendido assist da Mkhitaryan, dopo uno slalom dell’armeno, e fa partire un destro incrociato che trafigge Sirigu. L’attaccante poi si ripete al 94esimo sull’ultimo pallone della partita. Afena-Gyan raccoglie palla sulla trequarti e lascia partire uno splendido tiro a giro che supera Sirigu.

Tabellino e pagelle

Genoa (3-5-2): Sirigu 6; Biraschi 6 (dall’84’ Bianchi s.v.), Masiello 6, Vasquez 6,5; Sabelli 6 (dall’84’ Ghiglione s.v.), Rovella 6,5, Badelj 5,5 (dal 90’ Buksa s.v.), Sturaro 5,5 (dal 90’ Galdames s.v.), Cambiaso 5; Pandev 6 (dal 63’ Hernani 5,5), Ekuban 5. Allenatore: Schevchenko 5

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio 6,5; Ibanez 6,5, Kumbulla 6 (dall’87’ Smalling s.v.), Mancini 6,5; El Shaarawy 6, Veretout 5,5, Mkhitaryan 7, Karsdorp 6,5; Pellegrini 6 (dal 93’ Bove d.v.); Shomurodov 5 (dal 75’ Felix Afena 8,5), Abraham 5. Allenatore: Mourinho 7.

Marcatori: 82’, 94’ Felix Afena-Gyan (R)

Ammoniti: Cambiaso (G), Badelj (G), Sabelli (G); Veretout (R), Felix Afena-Gyan (R)

Arbitro: Irrati

I top e flop della Roma

Felix Afena-Gyan 8,5: È lui la mossa a sorpresa e vincente di Mourinho. Il giovanissimo attaccante entra bene in partita, recupera palloni e poi segna il suo primo gol in Serie A che porta alla vittoria la Roma.

Mkhitaryan 7: L’armeno gioca nel ruolo inedito di interno di centrocampo. E lo fa benissimo. A sorpresa Mourinho lo sceglie come sostituto di Cristante e l’ex Manchester United gioca una partita strepitosa: sfiora più volte il gol e poi serve ad Afena il gol che vale i tre punti.

Shomurodov 5: L’uzbeko sente la pressione da ex del match. Sulla coscienza il grave errore davanti a Sirigu nel primo tempo quando spara alto, da ottima posizione, il pallone del vantaggio.

Abraham 5: L’inglese non si trova con Shomurodov e nemmeno con gli altri compagni. Sbagli tanti passaggi e non è mai pericoloso. Con un tocco di mano vanifica il gol di Mkhitaryan annullato dall’arbitro.



