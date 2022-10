Genoa-Lazio Women 1-4: poker per le ragazze di Catini

Prova di forza della Lazio Women che in trasferta ha battuto per quattro a uno il Genoa nella quinta giornata del campionato femminile di Serie B. Le ragazza di mister Catini hanno risposto così al Napoli e difeso il primo posto della graduatoria (13 punti) che condividono proprio con le partenopee.

La partita

La Lazio passa subito in svantaggio per via del gol di Bargi che all'undicesimo fa uno a zero per le rossoblu. Il gol subito sveglia la Lazio e prima della fine del primo tempo, Visentin trova la rete del momentaneo pareggio. Nella ripresa le ragazze di Catini travolgono il Genoa: prima Visentina trova la sua personale doppietta e manda la Lazio avanti per due a uno poi Colombo e Fuhlendorff completano i giochi.

Tabellino

Genoa: Macera; Rossi (72' Lucia), Lucafoi, Bettalli (64' Papadopolou), Abate, Spotorno (72' Parolo), Campora (72' Brscic), Fernandez, Parodi (64' Millqvist, Tortarolo, Bargi. All.: Oneto

Lazio: Guidi; Pittaccio, Groff, Kakampouki, Colombo (75' Vivirito); Castiello, Eriksen (81' Musolino), Pezzotti (72' Jansen); Fuhlendorff, Chatzinikolaou (72' Toniolo), Visentin (75' Palombi). All.: Catini

Marcatrici: 11' Bargi (G); 32', 57' Visentin (L), 65' Colombo (L), 71' Fuhlendorff (L)

Arbitro: Zoppi