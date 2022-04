Genoa-Lazio: dove vedere la partita in tv e in streaming

Domenica 10 aprile la Lazio sarà impegnato alle 12:30 a Marassi contro il Genoa. Per la sfida ai rossoblù, Sarri confida nel recupero totale di Luis Alberto, Luiz Felipe e Radu.

Genoa-Lazio, le ultime di formazione

Radu, Luis Alberto e Luiz Felipe vanno verso recupero per la sfida al Genoa. I tre hanno preso parte all'ultimo allenamento, ma solo lo spagnolo si candida a partire titolare. Il centrocampista ha recuperato da un problema influenzale (no Covid) ed è in ballottaggio con Basic. Decisiva sarà la rifinitura. A completare il centrocampo ci saranno Milinkovic e Leiva, in vantaggio su Cataldi. In difesa, davanti a Strakosha, Sarri punterà ancora sulla coppia Acerbi-Patric (Luiz Felipe va verso la panchina perchè ancora non al 100%), mentre terzini agiranno Lazzari e Marusic. In attacco non si toccano Immobile e Zaccagni, mentre Pedro è avanti nel ballottaggio con Felipe Anderson.

Blessin non pensa a tanti cambiamenti per il suo Genoa. In attacco ci sarà l’ex Roma, Destro in vantaggio su Ekuban. Alle sue spalle agiranno Melengoni, avanti nel ballottaggio con Amiri, Gudmundsson e Portanova. In cabina di regia l’ex biancoceleste Badelj.

Genoa-Lazio, le probabili formazioni

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Maksimovic, Vasquez; Sturaro, Badelj; Gudmundsson, Melengoni, Portanova; Destro. All.: Blessin.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Leiva, Milinkovic, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Genoa-Lazio, dove vedere la partita

La partita Genoa-Lazio sarà visibile sia su Sky che su Dazn. Gli abbonati Dazn potranno assistere alla sfida di Marassi tramite app Dazn su smart tv oppure collegando al televisore una console quale Playstation o Xbox oppure TIMVISION Box, Amazon Fire Stick o Google Chromecast. Valida pure la visione tramite app o sito sui dispositivi mobili come pc, smartphone o tablet.

Chi è abbonato a Sky invece potrà vedere la partita dei biancocelesti sui scanali: Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport. In alternativa si potrà vedere la partita su SkyGo, il servizio streaming di Sky oppure su Now.