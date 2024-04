Genoa-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in streaming

Venerdì 19 aprile alle ore 18:30 la Lazio scenderà in campo a Marassi contro il Genoa per la partita valida per 33esima giornata di Serie A. I biancocelesti arrivano alla sfida dopo l’ampia vittoria casalinga contro la Salernitana.

Genoa-Lazio, le probabili formazioni

Buone notizie per Tudor che recupera Romagnoli e Ciro Immobile. Entrambi però dovrebbero partire dalla panchina per evitare ricadute in vista del ritorno di Coppa Italia contro la Juventus (vittoria bianconera all’andata). Ecco allora che in difesa si va verso la conferma del trio Casale, Patric e Gila. In attacco spazio ancora a Castellano supportato da Isaksen e Felipe Anderson che ha annunciato il suo addio a fine stagione. Sugli esterni Lazzari e Marusic, in mezzo al campo Vecino e Kamada. In porta Mandas. Verso l’esclusione Luis Alberto dopo le sue dichiarazioni di un addio anticipato che hanno mandato su tutte le furie Claudio Lotito. Non recuperano per la trasferta di Genova Guendouzi, Zaccagni (che ha rinnovato) e Provedel.

Nel Genoa torna Retegui che sarà al centro dell’attacco. Mancheranno invece Bani e Messias infortunati. In cabina di regia l’ex biancoceleste Badelj.

Genoa-Lazio, le probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Gudmundsson, Martin; Ekuban, Retegui. All.: Gilardino

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Gila; Lazzari, Vecino, Kamada, Marusic; Felipe Anderson, Isaksen; Castellanos. All.: Tudor

Genoa-Lazio, dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Genoa sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati potranno seguire il match collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.