Genoa-Lazio 0-1: Luis Alberto gol e bacio alla maglia, lampi di Kamada

La Lazio passa a Marassi battendo per uno a zero il Genoa. La squadra di Tudor non gioca una partita brillante ma mette in campo orgoglio e voglia, e questo basta per superare gli uomini di Gilardino, spreconi nel primo tempo. Nella ripresa, giocata meglio dai biancocelesti, arriva il gol vittoria che porta la firma dell'uomo più discusso a Formello: Luis Alberto. Il Mago che ha chiesto la rescissione segna su assist di, un buon, Kamada, bacia la maglia e regala i tre punti a Tudor. Per la Lazio adesso la testa va al ritorno di Coppa Italia contro la Juventus.

Tabellino

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Vogliacco (dal 79’ Sabelli), Vasquez; Spence, Frendrup (dall’89’ Thorsby), Strootman (dal 68’ Badelj), Gudmundsson, Martin; Ekuban (dal 68’ Ankeye); Retegui. All.: Gilardino

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale (dal 46’ Romagnoli), Gila; Marusic, Vecino, Kamada, Lazzari 5,5 (dal 36’ Hysaj); Luis Alberto (dall’86’ Rovella), Felipe Anderson (dal 68’ Pedro); Castellanos (dal 68’ Cataldi). All.: Tudor

Marcatori: 67’ Luis Alberto (L)

Ammoniti: Vogliacco (G); Casale (L), Cataldi (L)

Arbitro: Feliciani

Ecco le pagelle di RomaToday

Mandas 6: Ordinaria amministrazione, qualche brivido in fase di impostazione.

Patric 6: Tenace nei contrasti, si fa vedere spesso in fase di spinta.

Casale 5,5: In difficoltà contro Retegui. Ammonito viene sostituito all’intervallo. (dal 46’ Romagnoli 6: Regola Retegui con anticipi ed esperienza).

Gila 6,5: Il migliore del pacchetto difensivo laziale. Lotta su ogni pallone.

Marusic 6: Il più propositivo degli esterni. Mette in campo voglia ma poca lucidità nelle giocate.

Vecino 6: Solita quantità al servizio della squadra. Bello il velo per il gol del compagno.

Kamada 6,5: Finalmente una bella partita del giapponese. Oltre all'assist, cerca il pallone e vince i duelli.

Lazzari 5,5: Fuori ruolo. Prevedibile e mai utile. Esce per un problema fisico. (dal 36’ Hysaj 6: Fa il compitino senza sbavature).

Luis Alberto 7: Primo tempo non preciso, nella ripresa si riscatta mettendo a segno pure il gol vittoria e distribuendo palloni. Dopo le polemiche post Salernitana esulta baciando lo stemma. Passo indietro dopo la rescissione richiesta? (dal 86’ Rovella s.v.).

Felipe Anderson 6,5: Non una bella prova del brasiliano ma strappa la sufficienza piena trovando il bel corridoio che porta al gol di Luis Alberto. (dal 68’ Pedro 6: Entra bene in partita lottando su ogni pallone e gestendo la sfera con la sua classe).

Castellanos 5: Irritante il centravanti biancoceleste. Tanti, troppi, colpi di tacco sbagliati. Perde un’infinità di palloni e non si rende mai pericoloso. (dal 68’ Cataldi 6: Ordinato).

Tudor 6,5: La Lazio non brilla e parte male. La scelta di schierare Lazzari a sinistra è inspiegabile. Nella ripresa la squadra accelera e si vede e porta a casa una vittoria preziosa, più per il morale che per la classifica.