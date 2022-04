Genoa-Lazio 1-4: Super Immobile, tripletta a Marassi. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Lazio batte in Genoa per 4 a 1 a Marassi. Man of the match Ciro Immobile autore di una tripletta. Con tre gol il capitano della Lazio si prende il primo posto nella classifica marcatori del campionato, supera Boniperti nella classifica all-time dei bomber della Serie A e allontana le critiche post Nazionale. Non solo Immobile, è tutta la Lazio a convincere a Marassi in una partita in cui i liguri sono partiti bene ma poi sono caduti sotto i colpi biancocelesti. Ufficilamente dimenticata la sconfitta nel Derby per gli uomini Sarri che continuano la loro corsa per un piazzamento europeo.

Genoa-Lazio, la cronaca

La più grande occasione del primo quarto d’ora è sulla testa di Ostigard ma Strakosha è bravissimo a volare sulla sua sinistra e a mettere in angolo. L’albanese si ripete poco dopo su un tentativo di Amiri. Al 31esimo va avanti la Lazio. Grande discesa di Marusic che rientra sul destro e con un tiro a giro rasoterra supera Sirigu. Al 47esimo Lazzari parte sulla destra supera il diretto avversario e poi serve Immobile che col destro non sbaglia e trova il due a zero biancoceleste. Al 49esimo Lazio ad un passo dal tre a zero con Felipe Anderson ma è super Sirigu a respingere il tentativo del brasiliano. Immobile al 63esimo trova il terzo gol. Lanciato in profondità da Luis Alberto, il capitano laziale calcia ma trova la parata di Sirigu, ma sulla ribattuta del portiere il numero 17 biancoceleste di testa a porta vuota non sbaglia. Al 68esimo il Genoa trova il gol. Amiri di forza recupera palla e crossa trovando una sfortunata deviazione di Patric che batte Strakosha. Reazione immediata per la Lazio ancora con Immobile, ma il suo tiro deviato è respinto in corner da Sirigu. Al 76esimo arriva la tripletta di Immobile. Maksimovic perde palla su pressione di Pedro e col destro batte Sirigu calciando sul secondo palo. All’89esimo pericoloso Ekuban con un colpo di testa su traversone d’esterno di Gudmundsson. L’ultima occasione è però della Lazio con Pedro ma il tiro dello spagnolo è ben respinto da Sirigu.

Tabellino e pagelle

Genoa (4-2-3-1): Sirigu 6,5; Hefti 5, Maksimovic 3, Ostigard 4,5, Vasquez 5 (dal 65’ Criscito 5,5); Galdames 5, Badelj 5,5 (dal 74’ Frendrup 6); Portanova 5,5 (dal 46’ Ekuban 5,5), Amiri 6,5 (dall’82’ Gudmundsson s.v.); Melegoni 5 (dal 65’ Yeboah 5,5); Piccoli 5. All.: Blessin 5.

Lazio (4-3-3): Strakosha 7; Lazzari 6,5 (dall’83’ Hysaj s.v.), Patric 5,5, Acerbi 6, Marusic 7; Milinkovic 6, Leiva 6 (dal 54’ Cataldi 5,5), Luis Alberto 7 (dal 72’ Basic 6); Felipe Anderson 6,5, Immobile 9, Zaccagni 6 (dal 72’ Pedro 6,5). All.: Sarri 7.

Marcatori: 68’ aut. Patric (G); 31’ Marusic (L), 45’+2, 63’, 76’ Immobile (L)

Ammoniti: Leiva (L)

Arbitro: Manganiello

I top e flop biancocelesti

Immobile 9: Il capitano biancoceleste archivia le critiche post Nazionale. Tripletta a Marassi e pallone a casa. Continua a siglare nuovi record Immobile che supera Boniperti nella classifica dei marcatori all-time della Serie A.

Marusic 7: Una sua perla apre la strada all’agevole vittoria della Lazio.

Strakosha 7: Decisivo l’albanese sul risultato di zero a zero con un grande intervento su Ostigard. Incolpevole sul gol.

Patric 6: Partita attenta, sfortunato nell’occasione dell’autogol.