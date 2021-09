Galatasaray-Lazio 1-0: un autogol di Strakosha condanna i biancocelesti

La Lazio perde uno a zero in casa del Galatasaray per via dell'autogol del portiere Strakosha la prima partita del suo girone di Europa League

Comincia male il cammino europeo in Europa League della Lazio che cade per 1 a 0 in casa del Galatasaray. La squadra di Sarri perde a causa del goffo autogol di Strakosha, oggi in campo al posto di Reina.

Primo tempo

Dopo pochi minuti la Lazio ha una grandissima occasione. Lazzari, lanciato a rete, viene atterrato al limite dell'area di rigore da Muslera. Per il portiere arriva soltanto il giallo, e la Lazio non sfrutta la punizione. Al 24esimo grandissima occasione per il Galatasaray con Morutan. Il centrocampista dal limite dell'area fa partire un gran tiro che sbatte sulla traversa e salva Strakosha. Nel finale di primo tempo arrivano polemiche biancocelesti per un possibile calcio di rigore. Immobile ben lanciato da Luiz Felipe viene sbilanciato in area di rigore da Marcao e va giù. Per l'arbitro non c'è niente.

Il primo tempo fra Galatasaray e Lazio termina zero a zero. La squadra di Lazio ricalca in parte la prestazione, negativa, contro il Milan, ma non soffre più di tanto.

Secondo tempo

Grave errore di Acerbi al 51esimo ma gli attaccanti del Galatasaray non sfruttano il due contro uno, causato dall'errore del difensore biancoceleste e Strakosha sbroglia la situazione. Al 58esimo Luis Alberto scambia con Zaccagni e con un bel tiro da fuori chiama Muslera al grande intervento. Risponde il Galatasaray che sfiora il vantaggio con un tiro di Akturkoglu che sfiora il palo. Subito dopo è il turno di Cicaldau che ben trovato dentro l'area con il piatto sinistro non batte Strakosha per poco. Al 67esimo va in vantaggio la squadra turca in maniera incredibile. Lazzari respinge male un cross con il pallone che si alza a campanile. Strakosha tutto solo prova a bloccare il pallone, che però scivola sui guantoni sbatte sul palo ed entra incredibilmente in rete. Clamoroso autogol del portiere laziale che si dispera e viene consolato dai compagni. La Lazio va nel pallone e Cicaldau sfiora il raddoppio ma stavolta Strakosha respinge. Al 73esimo Pedro di testa impegna Muslera ma il portiere para e poco prima Milinkovic aveva fallito una clamorosa occasione davanti a Muslera. Ci riprova Pedro ma il suo tiro dal limite dell'area non spaventa il portiere avversario.

La partita termina 1 a 0 per il Galatasaray, che batte la Lazio per via di un pasticcio di Strakosha che col suo autogol ha condannato alla sconfitta la squadra biancoceleste.

Tabellino:

Galatasaray (4-2-3-1): Muslera; Yedlin, Nelsson, Marcao, van Aanholt (dal 78' Kilinc); Kutlu, Antalyali; Morutan (dall'86' Feghouli), Cicaldau (dal 91' Mohamed), Akturkoglu (dal 79 Babel); Dervisoglu (dal 90' Luyindama). Allenatore: Terim.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Leiva (dall'83' Cataldi), Luis Alberto (dal 65' Basic), Akpa Akpro (dal 55' Milinkovic-Savic); Felipe Anderson (dal 66' Pedro), Zaccagni; Immobile (dal 56' Muriqi). Allenatore: Sarri.

Marcatori:aut. 67' Strakosha (L)

Ammoniti: Muslera (G); Akpa Akpro (L), Muriqi (L), Zaccagni (L)

Arbitro: Jug (Slo)