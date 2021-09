Galatasaray-Lazio: dove vedere la partita di Europa League in tv e in streaming

Comincia l'Europa League per la Lazio. Maurizio Sarri per la sfida contro il Galatasaray pensa ad alcuni cambi. Pronti Muriqi, Zaccagni e Basic dal primo minuto

Il cammino della Lazio in Europa League partirà giovedì16 settembre alle ore 18:45 ad Istanbul. La squadra biancoceleste è inserita nel gruppo E con il Galatasaray, il Lokomotiv Mosca e l'Olympique Marsiglia. Il primo appuntamento per gli uomini di Sarri sarà la trasferta in terra turca contro la squadra allenata da Terim e dell'ex Fernando Muslera.

Le ultime su Galatasaray-Lazio

Dopo la sconfitta in campionato contro il Milan, Sarri, che è stato squalificato per due turni in campionato, proporrà diversi cambi di formazione per far rifiatare diversi titolari. In porta torna titolare Strakosha. Il portiere albanese, diventato già dalla scorsa stagione la seconda scelta alle spalle di Reina, avrà una grande occasione. Davanti a lui tornerà titolare Lazzari, pienamente recuperato dall'infortunio. A completare il reparto difensivo ci saranno Luiz Felipe, il neo papà Acerbi e Hysaj. Si candida ad una maglia da titolare anche Radu che potrebbe giocare al posto dell'ex Napoli o al centro della difesa. A centrocampo tirerà il fiato Lucas Leiva e uno fra Milinkovic-Savic e Luis Alberto (più probabile il riposo per lo spagnolo rimasto in campo per 90 minuti contro il Milan). Al loro posto pronti Escalante e Basi al debutto dal primo minuto con la maglia laziale. In attacco turno di riposo per Pedro e Immobile, sostituiti da Zaccagni e Muriqi. Confermato Felipe Anderson nel tridente d'attacco.

Terim è pronto a non fare sconti alla Lazio. In porta ci sarà il grande ex dell'incontro Fernando Muslera che in quattro stazione ha difeso i pali biancocelesti 113 volte. In difesa troveranno posto Luyindama e Nelsson, mentre i terzini saranno Boey e van Aanholt. In mediana agirà Kutlu. In attacco Digne sarà supportato da Yilmaz, Morutan, Cicaldau e Akturkoglu.

Le probabili formazioni:

Galatasaray (4-1-4-1): Muslera; Boey, Luyndama, Nelsson, van Aanholt; Kutlu;Yilmaz, Morutan, Cicaldau, Akturkoglu; Digne. Allenatore: Terim.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Escalante, Milinkovic-Savic, Basic; Felipe Anderson, Zaccagni, Muriqi. Allenatore: Sarri.

Dove vedere Galatasaray-Lazio

La partita Galatasaray-Lazio sarà trasmessa in chiaro sul canale TV8 (canale numero otto del digitale terrestre). La sfida di Istanbul sarà visibile anche su Sky e Sky Go, sui canali Sky Sport e Sky Sport Uno. Ampia possibilità di scelta per seguire la partita dei biancocelesti, visto che sarà possibile guardare la partita anche in streaming su Dazn. Gli abbonati infatti potranno vedere Galatasaray-Lazio, tramite app o sito di Dazn, su smart tv i, pc, smartphone, tablet, console PlayStation 4 o 5 o Xbox oppure collegando il televisore al computer con un cavo ad alta definizione o utilizzando dispositivi Amazon Firestick o Google Chromecast.