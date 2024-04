Gabriele Giordani carica il Tor Sapienza "Con l'Anagni daremo tutto"

Nel 33° turno di campionato, nonostante una buona prestazione la Pro Calcio Tor Sapienza incappa in una sconfitta sul campo del Terracina, che di contro si prende il primo posto. Nelle fila dei gialloverdi, uno dei più positivi è stato Gabriele Giordani, autore del gol che ha tenuto aperta la contesa: "Abbiamo preparato la partita di ieri consapevoli di affrontare una squadra molto forte che si sta giocando il titolo. Nel corso del primo tempo siamo stati bravi a coprire ogni spazio difendendo la nostra porta. Nella ripresa non siamo riusciti a fare lo stesso e loro hanno trovato il vantaggio su calcio di rigore, per poi raddoppiare subito dopo. Recuperare due gol era molto difficile ma non abbiamo mollato ed ho realizzato il gol del 2 a 1 che purtroppo non è bastato per centrare un risultato positivo. Guardando alla classifica è una sconfitta che può starci ed ora sarà importante ricaricare le pile in vista della prossima sfida". Complice l'inaspettato successo del Ferentino contro l'Unipomezia, ora la Pro Calcio Tor Sapienza occupa terzultimo posto e per giocare il play out dovrà lottare fino alla fine. Con una sola partita da giocare, i ragazzi di Anselmi hanno 9 punti di ritardo dal 13° posto e per accedere allo spareggio salvezza dovranno recuperare una lunghezza all'Atletico Pontinia che sfiderà il Terracina. Giordani e compagni, invece, dovranno vedersela con il Città di Anagni: "Sappiamo perfettamente quanto sia importante la gara di domenica. Ci giochiamo tutto e vogliamo dare il massimo per centrare la salvezza. Siamo molto motivati, a partire dal nostro capitano Francesco Cannizzo che ci da sempre la giusta carica per affrontare ogni sfida. Personalmente cercherò di fare il massimo per la squadra e per la società. L'unione del gruppo farà sicuramente la differenza e solo lottando l'uno al fianco dell'altro riusciremo a portare a casa i tre punti".