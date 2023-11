Gabriele Borghi e il pari con il Tor Sapienza "Non è ancora tempo di guardare la classifica"

L’Unipomezia è uscita con un pareggio dal campo della Pro Calcio Tor Sapienza. Un punto che lascia un pizzico di amarezza visto il doppio vantaggio iniziale dei rossoblù: “Nel primo tempo abbiamo avuto il pallino del gioco e il risultato lo ha dimostrato – commenta il portiere Gabriele Borghi - Nella ripresa però siamo rientrati in campo e forse ci siamo accontentati di quanto fatto nella prima frazione di gioco. La Pro Calcio Tor Sapienza ha dimostrato di essere una squadra preparata riuscendo a sfruttare le occasioni che ha avuto per pareggiare”.

"Dobbiamo pensare una partita alla volta"

Il rammarico più grande è figlio però della classifica visto che, dato il contemporaneo pareggio del Terracina, la squadra di Casciotti con una vittoria avrebbe potuto allungare in classifica: “Potevamo staccarci dal Terracina ma non è ancora il momento di guardare la classifica. Siamo solo a un terzo del campionato e dobbiamo continuare a pensare ad una partita alla volta”. In chiusura Borghi parla proprio della lotta che c’è ora nei piani alti: “Per ora solo il Terracina è riuscito a tenere il nostro passo però le altre non sono così distanti e da qui alla fine sicuramente più di qualcuno proverà ad inserirsi”.