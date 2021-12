Poker del Futbol Montesacro allo Zena

Squadra in casa

Squadra in casa Futbol Montesacro

Il Futbol Montesacro batte per 4 a 1 in casa lo Zena nell'ultima partita del 2021 nel Girone B.

La partita

La partita viene vinta dal Futbol Montesacro in maniera larga. Ad aprire le marcature per i padroni di casa è Lua Ferraro autore di una doppietta. Gli altri gol portano la firma di Sabatino e Fiorentini. Per lo Zena il gol della bandiera è di Simone.

La classifica

Lo Zena resta in zona playout con 13 punti, il Futbol Montesacro sale al terzo posto, a pari merito con il Bf Sport con 23 punti.