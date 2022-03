Futbol Montesacro-Setteville 6-3: vittoria tennistica dei rossoneri

Il Futbol Montesacro batte per sei a tre il Setteville nella diciannovesima giornata del Girone B del campionato Promozione.

La partita

Il Futbol si dimostra subito in stato di grazia creando diverse occasione. La partita si sblocca al 27esimo grazie Soldano che apre le danze. A fine primo e a inizio ripresa Rapini con una doppiettta indirizza il match portando i padroni di casa sul tre a zero. Al 59esimo gli ospiti accorciano le distanze con Cialoni. Il Setteville d'orgoglio segna pure la seconda rete Piscistrelli al 66esimo. La paura di una possibile rimonta viene però spazzata via da Greco e Pascucci che in tre minuti (72esimo e 75esimo) riportano il Futbol avanti di tre gol. All'83esimo si aggiunge Porcarelli al tabellino dei marcatori. Al minuto 87 Piscistrelli su calcio di rigore sigla la sua doppietta personale che chiude la partita sul 6 a 3 per il Futbol.

La classifica

Il Futbol Montesacro torna alla vittoria dopo tre giornate e sale a quota 30 punti. Non migliora la classifica del Setteville ultimo della classe con 10 punti.