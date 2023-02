Futbol Montesacro: Gatto nuovo allenatore

Alessio Ottobrini non è più l'allenatore della Futbol Montesacro. Fatale per il tecnico la sconfitta nel derby contro lo Sporting Montesacro di domenica scorsa.

Il comunicato

L'esonero per Ottobrini è arrivato a causa delle brutte prestazioni e risultati che vedono la Futbol Montesacro immersa nella lotta per la salvezza nel Girone B. Di seguito il comunicato ufficiale del club: "La S.S.D. Futbol Montesacro comunica l’interruzione della collaborazione con Alessio Ottobrini. La decisione e’ stata assunta in conseguenza dei risultati negativi delle ultime settimane. Un ringraziamento ad Alessio Ottobrini per la passione ed il grande impegno profuso, la passione e la professionalità messa a disposizione della squadra in ogni occasione. La squadra è stata affidata a Luca Gatto".

Il nuovo allenatore

Toccherà a Luca Gatto portare la Futbol Montesacro fuori dalla zona play out e quindi alla salvezza. Gatto conosce l'ambiente e in questa stagione ha ricoperto il ruolo di Direttore Sportivo della squadra. In passato ha già allenato giocatori nel corso degli anni dei quali il Futbol Montesacro ha conseguito la scalata fino alla Promozione.

Per Gatto subito sfida salvezza contro il Valle del Peschiera domenica 26 febbraio.