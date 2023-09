Futbol Montesacro: Gatto saluta. Ecco il nuovo allenatore

Dopo appena una giornata è già saltata la prima panchina nel campionato Promozione. Il cambio di allenatore riguarda il Futbol Montesacro (sconfitto dal Velletri all'esordio) con Gatto che non è più alla guida della squadra.

Gatto che aveva ricoperto il ruolo di direttore generale, si era seduto sulla panchina del Futbol Montesacro per sostituire Ottobrini. Adesso l'ormai ex allenatore, esce del tutto dal mondo Futbol causa divergenza di idee dal progetto.

Al suo posto ci sarà Tindaro Salvadore che da calciatore aveva militato nelle file rossonere indossando pure la fascia da capitano, e allenatore in seconda di Gatto.

Questo il comunicato: "Si interrompe il rapporto di collaborazione tra il Futbol Montesacro e il mister della prima squadra Luca Gatto. Inizia con un sussulto il campionato del team romano. Una notizia inattesa per l'ambiente dopo i fruttuosi anni di collaborazione insieme.La società ringrazia Luca Gatto per la dedizione e il lavoro svolto in questi anni e ha deciso di affidare la guida tecnica all'allenatore in seconda Tindaro Salvadore, già giocatore del Futbol ed a cui va un grosso in bocca al lupo per questa nuova esperienza".