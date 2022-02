Futbol Montesacro-Bf Sport 0-2: Cioffi e compagni volano al quinto posto in classifica

Il Bf Sport vince in trasferta per due a zero contro il Futbol Montesacro. Per la formazione di Montesacro è la prima sconfitta stagionale fra le mura amiche.

La partita

La partita fra Futbol Montesacro e Bf Sport si decide nel primo tempo. Infatti i gialloneri trovano le due reti che decidono la partita nella prima frazioen di gioco: un autogol e il gol di Cioffi poi regalano i tre punti al Bf Sport.

Queste le parole dell'allenatore del Bf Sport, Gentili, nel post partita: "I ragazzi hanno fatto una grande prestazione. Bellissima gara sotto l’aspetto tattico, è stata una bella vittoria. Stiamo recuperando giocatori in questo periodo e dobbiamo continuare su questa strada per toglierci belle soddisfazioni”.

La classifica

Con questo successo il Bf Sport sale al quinto posto del Girone B con 29 punti superando proprio il Futbol Montesacro fermo a 27.