Frosinone-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in streaming

Sabato 16 marzo alle ore 20:45 la Lazio scenderà in campo allo Stirpe contro il Frosinone per la partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A. Sarà il primo match dei biancocelesti dopo le dimissioni di Sarri.

Frosinone-Lazio, le ultime di formazione

Martusciello, che guiderà la squadra nel derby regionale prima di far spazio a Tudor, sceglie una formazione in continuità con quella vista nelle ultime settimane. La buona notizia, per l’ex vice, è il ritorno di Guendouzi (squalifica ridotta), Marusic e Pellegrini. Tutti e tre i calciatori dovrebbero partire dal 1’. A completare la difesa ci saranno Romagnoli e Gila, in mezzo al campo col francese invece Luis Alberto e Cataldi. In porta non ci sarà Ivan Provedel, infortunatosi in maniera pesante nella sfida intera con l’Udinese. Fra i pali il greco Mandas. In attacco esterni offensivi saranno Felipe Anderson e Zaccagni, mentre Immobile è in vantaggio su Castellanos.

In casa Frosinone, l’ex Roma Di Francesco ripropone Cheddira terminale offensivo supportato da Soule e Gelli. In porta Turati davanti nel ballottaggio con Cerofolini.

Frosinone-Lazio, le probabili formazioni

Frosinone (4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Lirola; Brescianini, Barrenechea, Mazzitelli; Soule, Cheddira, Gelli. All.: Di Francesco

Lazio (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Cataldi, Guendouzi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Martusciello

Frosinone-Lazio, dove vedere la partita

La partita fra Frosinone e Lazio sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Gli abbonati Dazn potranno vedere il match collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

Gli utenti Sky potranno seguire il derby regionale sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport. Visione possibile in streaming anche su SkyGo e Now.